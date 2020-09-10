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شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بقيادة المتطرف "غليك"

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بقيادة المتطرف "غليك"
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، الفترة الصباحية من اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال، وأدوا طقوساً تلمودية بشكل استفزازي.

ولفتت المصادر إلى أنه وضمن الانتهاكات المتواصلة، فقد أقدم الحاخام المتطرف يهودا غليك على استضافة حاخام عبر هاتفه، للنفخ بالقرن داخل المسجد الأقصى.

وأشارت المصادر إلى أن متطرفي المستوطنين، يعمدون إلى إعطاء شروحات لمجموعات المستوطنين، والتوقف في أماكن متفرقة في ساحات الأقصى، والجلوس بحجة الاستراحات، وذلك لضمان قضاء أكبر وقت ممكن داخل المسجد.

وتأتي هذه الاقتحامات اليومية بدعوات جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحامات كبيرة ونوعية، ومحاولة السيطرة على المسجد، وتغيير الواقع فيه، وتقسيمه زمانياً ومكانياً.

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، كما تمارس ضد المرابطين سياسة الاعتقال والإبعاد المتكرر لحرمانهم من الوصول للأقصى المبارك.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة، فيما تزداد وتيرتها خلال فترة الأعياد اليهودية.

وتنتهج سلطات الاحتلال، سياسة التضييق على المقدسيين والمرابطين والمصلين في المسجد الأقصى، بالاعتقال والإبعاد والاستهداف الجسدي المتكرر، بهدف ترهيب المواطنين وتفريغ المسجد لإتاحة المجال أمام المستوطنين، بتنفيذ مخططاتهم التهويدية.

وفي تقرير دوري، يصدر عن المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة، تصاعد انتهاكات الاحتلال في الضفة والقدس خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، كما ضاعف انتهاكاته بحق المقدسات واقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

وحسب التقرير، فقد ارتكبت قوات الاحتلال ومستوطنوه (24) اعتداء على دور العبادة والمقدسات، فيما بلغ عدد المستوطنين، الذي اقتحموا المسجد الأقصى (1599) مستوطناً.

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