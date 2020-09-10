الاحتلال يستدعي القيادي النائب حسن يوسف

استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، القيادي في حركة (حماس) والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، الشيخ حسن يوسف، لمقابلة مخابراته في معسكر (عوفر) غربي رام الله.





وأفادت عائلة الشيخ يوسف، أن مخابرات الاحتلال، اتصلت على الشيخ يوسف، واستدعته لمقابلة مخابراته في معسكر (عوفر).





وكانت قوة للاحتلال، قد اقتحمت منزل القيادي يوسف، في بيتونيا، وسلمته بلاغًا لمقابلة مخابراتها قبل شهر من اليوم، بعد أيام من الإفراج عنه من اعتقاله الأخير.





وكانت سلطات الاحتلال، أفرجت عن القيادي يوسف في 23 من تموز/ يوليو الماضي، بعد قضائه 15 شهرًا في الاعتقال الإداري.





والشيخ حسن يوسف، من أبرز قيادات (حماس) في الضفة الغربية، ومن أبرز مبعدي مرج الزهور في الجنوب اللبناني في عام 1992، وفاز بالانتخابات التشريعية الثانية، رغم كونه رهن الاعتقال في سجون الاحتلال.





وتبوأ القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف (64 عاماً) مكانة خاصة لدى أبناء الشعب الفلسطيني، حيث برز قائداً وطنياً ضحى بكل ما يملك في سبيل قضيته.





وأمضى ما يزيد عن ثلث عمره في سجون الاحتلال، إضافة لما تميزت به شخصيته من صفات وطنية ووحدوية جامعة، وجدت القبول لدى جميع ألوان الطيف الفلسطيني.





ويعاني الشيخ يوسف من أمراض عدة منها السكري والضغط وارتفاع نسبة (الكوليسترول)؛ وتوقف في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عن تناول الدواء؛ احتجاجاً على استمرار اعتقاله الإداري.





ويشار إلى أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال، تراوحت ما بين الارتفاع والانخفاض منذ عام 2006، حيث وصل عدد الذين مروا بتجربة الاعتقال 60 نائباً.

رام الله - دنيا الوطن