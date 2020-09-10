بعد تزايد حالات الوفاة.. الشرطة تُعيد النظر بقوانين المرور المطبقة وتفعيل الرقابة

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رام الله - دنيا الوطن

شدد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في رام الله، لؤي ارزيقات، صباح اليوم الخميس 10 أيلول/ سبتمبر 2020، على إعادة النظر بقوانين المرور المطبقة في الضفة، بالإضافة إلى تطبيق الرقابة المجتمعية والأخلاقية، تجاه السائقين المخالفين، داعيًا إلى عدم التردد بالإبلاغ عنهم، وخاصة في الطرقات الخارجية.



وأضاف ارزيقات في منشور له عبر صفحته على (فيسبوك)، أنه تم تسجيل 4 وفيات في ليلة واحدة، وتسع خلال أسبوع، جرّاء تعرضهم لحوادث سير.



وقال، "نتحدث اليوم بلغة الحزن والألم والحسرة على فراق الأحبة في حوادث السير القاتلة، قبل أن نتحدث بلغة الأرقام، والتي يشكل كل رقم فيها مأساة حقيقية للأسرة الفلسطينية، بسبب حادث سير هنا أو هناك".



ونوه ارزيقات في تصريحه إلى أن سبب حوادث السير الكثيرة خلال الفترة الماضية، يعود إلى الاستهتار، والسرعات الزائدة.



وتابع، "نتحدث ونذكر كل سائق بأن كل رقم هو هدم لأسرة وقتل لعمود من أعمدتها، والسبب عدم الالتزام بالقانون، فكفاكم استهتاراً وقتلاً وتشريداً".