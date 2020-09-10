وزير خارجية تونس يؤكد وقوف بلاده الدائم مع شعبنا الفلسطيني من أجل نيل حقوقه

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، دعم بلاده المطلق للقضية الفلسطينية ووقوفها الدّائم مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولته الحرة المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وشدد الجرندي في كلمته باجتماع الدورة العادية الـ154 لمجلس جامعة الدول العربية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة فلسطين، على أهمية الأُسس المرجعية للقضية الفلسطينية وثوابت تسويتها المبنية على القرارات الأممية وتلك الصّادرة عن مجالس الجامعة العربية ذات الصلة، وكذلك الاحتكام إلى مبادرة السلام العربية تحقيقا للأمن والسلم ولمبادئ الحقّ والعدل والتعايش السلمي بما يدفع باتجاه استئناف المُفاوضات المباشرة بين الجانبين.



وأكد أن اشراك الجانب الفلسطيني في أيّة مبادرات لإيجاد تسوية للقضية الفلسطينية يُعدُّ شرطا أساسيا لضمان التوصّل إلى حلّ عادل ودائم وشامل لهذه القضية المركزية.