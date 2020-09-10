السلطات الإسرائيلية تهدم منزلاً في اللد بأراضي الـ 48

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، منزلاً مأهولاً، يعود للمواطن كمال أبو سريحان، في مدينة اللد، بأراضي الـ 48.



وكانت السلطات الإسرائيلية، هدمت منزلاً تعود ملكيته لعائلة أبو زايد، بذريعة البناء دون ترخيص في مدينة اللد، يوم 18 آب/ أغسطس 2020.



يذكر، أن بلدات عربية، شهدت تصعيداً في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية، بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم ويافا وسخنين وحرفيش والعراقيب ونحف وغيرها.