هيئة الأسرى: البدء بتشريح جثمان الشهيد داوود الخطيب

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كريم عجوة، اليوم الخميس، ببدء عملية تشريح جثمان الأسير الشهيد داوود الخطيب في معهد الطب العدلي (أبو كبير)، قبل قليل، وذلك بحضور الطبيب الشرعي الفلسطيني، والمنتدب من وزارة العدل الفلسطينية، الدكتور أشرف القاضي.





وقالت الهيئة: إنه من المتوقع الحصول على نتائج التشريح الأولية خلال الساعات القليلة المقبلة.





يذكر، أن الأسير الشهيد الخطيب، من بيت لحم، كان قد استشهد في سجن (عوفر) الاحتلالي المقام غرب مدينة رام الله مطلع الشهر الحالي، بعد تعرضه لجلطة قلبية حادة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي تتعرض له الحركة الوطنية الأسيرة.





الشهيد الخطيب، كان محكوماً بالسجن 18 عاماً و8 أشهر، وتبقى من محكوميته عدة أشهر، حيث دخل السجن في شهر نيسان/ أبريل 2002.

رام الله - دنيا الوطن