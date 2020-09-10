وفاة رضيع جراء إصابته بفيروس (كورونا) بقطاع غزة





وقالت الصحة في تقريرها اليومي: إن الطفل محمد أدهم شاهين (6 أشهر) من جباليا، توفي جراء إصابته بفيروس (كورونا) وقد توفي بمستشفى غزة الأوروبي.





وارتفعت حالات الوفاة بفيروس (كورونا) داخل القطاع إلى عشر حالات.





وسجل القطاع صباح اليوم (195) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية.

غزة- دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا).