3900 إصابة بفيروس (كورونا) في "إسرائيل" خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح الخميس، عن تسجيل إصابة 3900 شخصًا بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم يومي مسجل حتى الآن.



وذكرت الوزارة، أن عدد الإصابات النشطة ارتفع الى 32 ألف حالة ، بينما ارتفع عدد الإصابات التراكمية إلى 142 ألف إصابة، شفي منها 109 آلاف.



ووصفت "الصحة" الإسرائيلية إصابة 474 بالخطيرة ، بالإضافة إلى وفاة 1054 شخصًا بالفيروس.



وبينت الوزارة أنها أجرت أمس 44 ألف فحص، وهو أعلى عدد فحوصات يومي حتى الآن.