دولي

الهند.. ارتفاع قياسي بمعدل الإصابات بفيروس (كورونا)

الهند.. ارتفاع قياسي بمعدل الإصابات بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة الهندية، إنها سجلت قفزات قياسية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس لتتجاوز 4.4 مليون حالة.

وجاء في بيان لوزراة الصحة، "تم تسجيل 95735 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 1172 حالة وفاة لتمثل أكبر معدل للوفيات منذ شهر، ليصبح إجمالي الوفيات أكثر من 75 ألف حالة" وفق (رويترز).

تتزايد العدوى في الهند بشكل أسرع من أي مكان آخر في العالم والولايات المتحدة هي الدولة الأولى من حيث عدد الإصابات (6.3) مليون تليها الهند ثم البرازيل (4.1).

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