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الكويت: النيابة العامة تسند رسمياً تهمة غسل الأموال إلى عدد من مشاهير الدفعة الأولى

الكويت: النيابة العامة تسند رسمياً تهمة غسل الأموال إلى عدد من مشاهير الدفعة الأولى
رام الله - دنيا الوطن
 في تطور جديد في القضية المشهورة التي باتت معروفة بـ«غسل المشاهير»، توصَّلت النيابة العامة إلى أدلة جديدة مع متهمي الدفعة الأولى، بعد تحقيقات ماراثونية لحسم القضية.

 حيث أكد مصدر مسؤول لـ القبس أن ملفات عدد من مشاهير الدفعة الأولى أصبحت في أشواطها الأخيرة، وقد أُسندت إليهم رسمياً تهم «غسل الأموال»، بعد أن أطاحت التحقيقات حركة المبالغ المغسولة، والجدول الزمني الذي مرت به. 

وأكد المصدر أن تهم «غسل الأموال»، التي وُجِّهت إلى بعض مشاهير الدفعة الأولى، استندت إلى تحرّيات قامت بها أجهزة الدولة، ثم استكملت النيابة تحقيقاتها الدقيقة في القضية. 

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