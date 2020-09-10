طالع قائمة الأسعار المحدثة للخضار والدجاج والبيض بغزة



خيار: 1.7





بصل: 1.7



كوسا: 1



باذنجان: 1.1



بطاطس: 1.4



فلفل: 2



جزر: 1



ثوم: 8



ملفوف: 10



زهرة: 4



قرع: 2



ليمون: 3.3



ملوخية: 1



فاصولياء: 2



بيض: 9



دجاج: 9.5



لحمة: 35



وكانت وزارة الاقتصاد في غزة، دعت جميع المواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار والاحتكار بالاتصال على الرقم المجاني 1800112233.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الزراعة في غزة، صباح اليوم الخميس 10 أيلول/ سبتمبر 2020، قائمة الأسعار المحدثة لأسعار الخضار والدجاج والبيض، حيث ما زالت محافظة على استقرارها في ظل انتشار فيروس (كورونا)، والأوضاع الاقتصادية المتردية في القطاع.طماطم: 1.3