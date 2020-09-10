عاجل

  • القدرة: نوازن بين الإجراءات على الأرض وبين التقصي الوبائي وحاجة المواطنين

  • القدرة: الطفل الذي توفي اليوم جراء إصابته بفايروس كورونا كان يعاني من مشاكل صحية سابقة

  • القدرة: غرفة الطوارئ مازالت تتابع الحالة الوبائية داخل المجتمع

  • القدرة: التخفيف من الإجراءات على الأرض لا يعني الاستهتار لأن الخطر مازال قائما

  • أشرف القدرة: بدأنا نأخذ عينات عشوائية من داخل المجتمع

عربي

جلسة رابعة من الحوار الليبي بالمغرب.. وأخرى في جنيف

جلسة رابعة من الحوار الليبي بالمغرب.. وأخرى في جنيف
رام الله - دنيا الوطن
تستأنف المفاوضات الليبية الليبية في المغرب، بإجراء جلسة رابعة اليوم الخميس في مدينة بوزنيقة، حيث يحاول طرفا الأزمة إحداث اختراق في الجمود السياسي الليبي، عبر التوصل إلى تفاهمات حقيقية.

مصادر مقربة من مفاوضات الأطراف الليبية في المغرب، كشفت لـ (العربية) و(الحدث)، أن أعضاء من حكومة الوفاق الليبية، أقروا بصعوبة أن يتضمن أي اتفاق سياسي خروج تركيا من ليبيا، وأن كل الاتفاقيات التي يتفاوض عليها المجلس الرئاسي لم تتضمن بنوداً تتعلق بذلك وفق (العربية).

ووفقاً لمصادر العربية والحدث أيضاً، فإن أنقرة تعطل كافة اتفاقيات الحلول السياسية، كما أوضحت المصادر أن الوفاق ترفض إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع تركيا، كما ترفض تشكيل لجنة دولية محايدة لمراجعة تلك الاتفاقيات، بالمقابل، يطالب البرلمان الليبي بعودة الأموال التي أودعتها حكومة الوفاق في البنوك التركية.

ويتمسك الجيش الليبي بتفكيك الميليشيات المسلحة، وتسليم أسلحتها، وفيما يتعلق بالموانئ النفطية كشفت مصادر العربية/الحدث عن وجود مقترح بمتابعة دولية للموانئ النفطية على أن يظل الجيش مسؤولاً عن تأمينها، حيث يرفض الجيش الليبي أن تكون الموانئ النفطية واقعة تحت سيطرة ميليشيات مسلحة أو مرتزقة.

مشاورات جنيف

وبالتزامن مع مشاورات بوزنيقة في المغرب، تحتضن مدينة جنيف السويسرية اجتماعات بين عدة أطراف ليبية برعاية أممية ومركز "الحوار الإنساني".

وجرت أولى جلسات المحادثات الليبية في سويسرا، الاثنين الماضي، بحضور ممثلين عن مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الاستشاري والمجلس الرئاسي، فضلاً عن شخصيات مستقلة، مثل عبد الحميد الدبيبة، وممثلين عن سيف الإسلام القذافي.

في سياق متصل، ذكرت شبكة (الرائد) المقربة من إخوان ليبيا، أن لقاءات جنيف، أفضت إلى الاتفاق على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، يتكون من رئيس ونائبين، وكذا تشكيل حكومة منفصلة عن المجلس الرئاسي، تنتهي بإجراء انتخابات في مدة أقصاها ثمانية عشر شهراً.

وحسب الاتفاق، تم أيضاً تأجيل النظر في المعاهدات الدولية إلى وقت لاحق من الانتخابات، وهو ما يصب في مصلحة تركيا، بحسب مراقبين.

أخبار ذات صلة

سفير السودان في أميركا يحذر من &#34;مطامع إيران&#34;: الصراع مع إسرائيل غير مثمر

سفير السودان في أميركا يحذر من "مطامع إيران": الصراع مع إسرائيل غير مثمر

الكويت: النيابة العامة تسند رسمياً تهمة غسل الأموال إلى عدد من مشاهير الدفعة الأولى

الكويت: النيابة العامة تسند رسمياً تهمة غسل الأموال إلى عدد من مشاهير الدفعة الأولى

الأردن يُعيد التجنيد الإلزامي بالجيش بعد وقفه لـ 29 عاماً

الأردن يُعيد التجنيد الإلزامي بالجيش بعد وقفه لـ 29 عاماً

أمريكا تُقرر رسمياً تخفيض قواتها بالعراق لـ 3000

أمريكا تُقرر رسمياً تخفيض قواتها بالعراق لـ 3000

ترامب يشكر زعيم عربي بسبب إسرائيل

ترامب يشكر زعيم عربي بسبب إسرائيل

التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه نجران

التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه نجران

بتعليمات السيسي.. مصر تُدشن أكبر ميناء على البحر الأبيض المتوسط

بتعليمات السيسي.. مصر تُدشن أكبر ميناء على البحر الأبيض المتوسط

السودان: لبينا كل الشروط لإزالتنا من قائمة الإرهاب الأمريكية

السودان: لبينا كل الشروط لإزالتنا من قائمة الإرهاب الأمريكية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

اللجنة الاستشارية لوزارة الصحة تُوضّح إنجازات الوفد الوزاري خلال تواجده بغزة

اللجنة الاستشارية لوزارة الصحة تُوضّح إنجازات الوفد الوزاري خلال تواجده بغزة

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بقيادة المتطرف &#34;غليك&#34;

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بقيادة المتطرف "غليك"

الاحتلال يستدعي القيادي النائب حسن يوسف

الاحتلال يستدعي القيادي النائب حسن يوسف

بعد تزايد حالات الوفاة.. الشرطة تُعيد النظر بقوانين المرور المطبقة وتفعيل الرقابة

بعد تزايد حالات الوفاة.. الشرطة تُعيد النظر بقوانين المرور المطبقة وتفعيل الرقابة

وزير خارجية تونس يؤكد وقوف بلاده الدائم مع شعبنا الفلسطيني من أجل نيل حقوقه

وزير خارجية تونس يؤكد وقوف بلاده الدائم مع شعبنا الفلسطيني من أجل نيل حقوقه

السلطات الإسرائيلية تهدم منزلاً في اللد بأراضي الـ 48

السلطات الإسرائيلية تهدم منزلاً في اللد بأراضي الـ 48

حنا عيسى: الاحتلال الناشئ عن الحرب لا ينقل السيادة على الإقليم المحتل

حنا عيسى: الاحتلال الناشئ عن الحرب لا ينقل السيادة على الإقليم المحتل

الإحصاء: (كورونا) يرفع معدل البطالة إلى 27% في الربع الثاني

الإحصاء: (كورونا) يرفع معدل البطالة إلى 27% في الربع الثاني

منوعات

صور: ممثلة سورية تتحول إلى شبيهة الفنانة التركية ألتشين سانغو

صور: ممثلة سورية تتحول إلى شبيهة الفنانة التركية ألتشين سانغو

صور: &#34;كيت ميدلتون&#34; في موقف مُحرج.. تسريب صور لـها مخمورة ومحاطة بالشباب

صور: "كيت ميدلتون" في موقف مُحرج.. تسريب صور لـها مخمورة ومحاطة بالشباب

شاهد: قبل زفافه.. مشاهد من خطوبة &#34;بيكا&#34; وانتقادات لشبكته ومن تكون خطيبته؟

شاهد: قبل زفافه.. مشاهد من خطوبة "بيكا" وانتقادات لشبكته ومن تكون خطيبته؟

شاهد: ضربتها بسبب التمثيل وبكت لمرضها..لقطات من علاقة فريدة سيف النصر ووالدتها

شاهد: ضربتها بسبب التمثيل وبكت لمرضها..لقطات من علاقة فريدة سيف النصر ووالدتها

&#34;نسكت أفواه الكلاب&#34;.. شاهد ما فعلته خبيرة تجميل كويتية ضمن المتهمين بغسيل الأموال

"نسكت أفواه الكلاب".. شاهد ما فعلته خبيرة تجميل كويتية ضمن المتهمين بغسيل الأموال

شاهد: (يوتيبوبرز) يكشفان جنس مولودهم على برج خليفة بمبلغ خيالي.. وغضب لتصرفهما الأناني

شاهد: (يوتيبوبرز) يكشفان جنس مولودهم على برج خليفة بمبلغ خيالي.. وغضب لتصرفهما الأناني

صورة: أيتن عامر تحقق حلم &#34;الوزن المثالي&#34; بعد عامين من الكفاح

صورة: أيتن عامر تحقق حلم "الوزن المثالي" بعد عامين من الكفاح

بعد ظهورها بالمايوه: أروى تُغضب الجمهور بجرأة فستانها وطريقة جلوسها

بعد ظهورها بالمايوه: أروى تُغضب الجمهور بجرأة فستانها وطريقة جلوسها

شاهد: دينا ترقص على أغنية &#34;بالبنط العريض&#34; في البحر

شاهد: دينا ترقص على أغنية "بالبنط العريض" في البحر

عائلة كارداشيان تعلن توقف برنامجها بعد 14 عاماً

عائلة كارداشيان تعلن توقف برنامجها بعد 14 عاماً

عربي

سفير السودان في أميركا يحذر من &#34;مطامع إيران&#34;: الصراع مع إسرائيل غير مثمر

سفير السودان في أميركا يحذر من "مطامع إيران": الصراع مع إسرائيل غير مثمر

الكويت: النيابة العامة تسند رسمياً تهمة غسل الأموال إلى عدد من مشاهير الدفعة الأولى

الكويت: النيابة العامة تسند رسمياً تهمة غسل الأموال إلى عدد من مشاهير الدفعة الأولى

جلسة رابعة من الحوار الليبي بالمغرب.. وأخرى في جنيف

جلسة رابعة من الحوار الليبي بالمغرب.. وأخرى في جنيف

أمريكا تُقرر رسمياً تخفيض قواتها بالعراق لـ 3000

أمريكا تُقرر رسمياً تخفيض قواتها بالعراق لـ 3000