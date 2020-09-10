لليوم الـ 17 يتواصل حظر التجول بقطاع غزة لمواجهة (كورونا)

لليوم السابع عشر على التوالي، يتواصل حظر التجوال في قطاع غزة، في إطار الجهود الحكومية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا".





وتواصل الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، الانتشار في كافة محافظات قطاع غزة، لتطبيق إجراءات تخفيف حظر التجول المتخذة فيما يخص كل منطقة ومحافظة.





وكانت وزارة الداخلية قررت مزيدًا من إجراءات تخفيف القيود على حركة المواطنين في عدد من مناطق مدينة غزة، والتي أعلن عنها مساء الثلاثاء، ضمن ضوابط وإجراءات السلامة العامة للوقاية من فيروس (كورونا).





وقال المتحدث باسم الداخلية إياد البزم إن إجراءات التخفيف تأتي في ضوء التقييم المستمر للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في القطاع.





وأوضح أن إجراءات التخفيف تشميل محافظة غزة، باستثناء مناطق: النصر، الشيخ رضوان، الشاطئ، الصبرة، التفاح والدرج، واجديّدة والجزء الشمالي من التركمان بحي الشجاعية.





كما يشمل قرار التخفيف مناطق المحافظة الوسطى، باستثناء بؤرة تقع في مخيم المغازي، إلى جانب محافظتي خانيونس ورفح، مع إبقاء الإجراءات في المناطق المغلقة بالمحافظتين كما هي دون تغيير.





وفيما يتعلق بمحافظة الشمال، أكد البزم استمرار إغلاق المحافظة بشكل كامل دون أي تغيير على الإجراءات السابقة، بسبب استمرار ارتفاع الإصابات فيها.





وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت صباح الثلاثاء عن تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و25 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وأوضحت الوزارة في تقرير يومي يستعرض مستجدات "كورونا"، وصل وكالة "صفا"، أنها أجرت 1587 فحصًا لعينات خلال الـ 24 ساعة الماضية، مبينة أن الـ25 حالة تعافٍ الجديدة سُجلت من المصابين السابقين العائدين عبر المعابر.





وأشارت إلى أن إجمالي المصابين في القطاع منذ مارس/ آذار الماضي وصل إلى 1356 إصابة، تعافى منها 114.





ووظفت وزارة الداخلية 528 عنصرًا مستجدًا في أجهزتها على بند التشغيل المؤقت لمدة ثلاثة شهور، لتعزيز وإسناد عمل الوزارة في مواجهة الجائحة.





يشار إلى أن قرار حظر التجوال بدأ العمل به يوم الثلاثاء 25 من آب/أغسطس الماضي، عقب اكتشاف إصابات بالفيروس داخل المجتمع بالقطاع.





وسارعت وزارة الداخلية بنشر ضباطها وعناصرها في كافة الشوارع والمفترقات؛ لمتابعة تنفيذ قرار الحظر والتزام المواطنين به، وفق خطة أعدتها مسبقًا تحسبًا لوقوع إصابات داخل القطاع.





رام الله - دنيا الوطن