الصحة بغزة: وفاة واحدة و(195) إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية



وقالت الصحة: ان غرفة عمليات الطوارئ، تتابع الحالة الوبائية، واستجابة المنظومة الصحية لتطوراتها، مؤكدة أن وعي المواطن وانضباطه بإجراءات الوقاية، سيعزز السلوك المجتمعي لكسر حلقات التفشي، وصمود المنظومة الصحية في مواجهة الوباء.



وأوضحت، أن التوازن المدروس في إجراءات مواجهة الوباء وتلبية احتياجات المواطنين، يدعو الجميع للتعامل بمسؤولية دون تراخٍ أو استهتار، وليبقى أمامنا دوماً، "أن استهتارك سيقتل أحبابك".



وأكدت على الجميع، المحافظة على ارتداء الكمامة، وغسيل اليدين، والتباعد الجسدي، والابتعاد عن التجمعات، كما أكدت على الاهتمام التام بإجراءات الوقاية لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، والأطفال، وضعيفي المناعة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

غزة- دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة عن تسجيل (195) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: إن عدد العينات الجديدة، التي جرى فحصها 1906 عينات، حيث بلغ إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 1551، إصابة منها 1427 حالة نشطة حالياً، وبلغ إجمالي الماصبين (1422 من المجتمع و5 من العائدين) بينهم 114 متعافياً، أما الوفيات فهي (10) منها 9 من داخل المجتمع و1 من العائدين).