حملة اعتقالات في الضفة بينهم صحفي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، حملة دهم واقتحام واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.





ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شاباً من مخيم عايدة، شمال المدينة.





وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مروان محمود فرارجة (33 عاماً)، بعد أن داهمت منزله وفتشته.





وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطناً من بلدة بيت أمر شمال المدينة.





وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عماد بدر محمود اخليل (42 عاماً)، بعد أن داهمت منزله في المنطقة الصناعية في البلدة، وفتشته وعبثت بمحتوياته.





وداهمت قوات الاحتلال، بلدة سعير شرق المدينة، وفتشت عدة منازل، واعتقلت صحفياً.





وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال، اعتقلت الصحفي عبد المحسن شلالدة من منزل عائلته في بلدة سعير شمال شرق الخليل، وهو أسير محرر.





وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علي سفيان عبيد، من المدخل الشرقي لقرية العيساوية شمال شرقي العاصمة المحتلة.

رام الله - دنيا الوطن