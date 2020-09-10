مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين على طريق جنين نابلس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، الليلة الماضية، مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.



وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين، هاجت مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من مدخل مستوطنة (حومش) المخلاة بين جنين ونابلس.



وأضاف: إن أكثر من 10 مركبات، تضررت وتحطمت نوافذها بفعل استهدافها من قبل المستوطنين.



يشار إلى أنه في آب/ أغسطس 2005 أخلت حكومة الاحتلال مستوطنة (حومش)، إلى جانب ثلاث مستوطنات أخريات، ضمن خطة أحادية الجانب، ولم تسلم سلطات الاحتلال هذه المستوطنات الأربع للسلطة الفلسطينية؛ بل أبقتها تحت سيطرتها الأمنية المطلقة.



ومنذ بداية عام 2007 بدأ المستوطنون بالعودة للمستوطنة في مناسبات الأعياد، وأسسوا حركة أطلق عليها اسم "حركة العودة إلى حومش"، وكان جيش الاحتلال يؤمن لهم الطرق والمكان.



وتصاعدت وتيرة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بشكل مُطرد خلال الأعوام الأخيرة، من حيث الكم وحجم الضرر الواقع على المواطنين الفلسطينيين.



وتركزت اعتداءات المستوطنين في المحافظات الأكثر احتكاكاً ما بين المستوطنات والتجمعات الفلسطينية وتحديداً في الخليل، ونابلس، وبيت لحم، والقدس، ورام الله والبيرة.