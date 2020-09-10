شؤون فلسطينية

الصحة الفلسطينية تكشف أسباب زيادة حالات الإصابة بفيروس (كورونا)

الصحة الفلسطينية تكشف أسباب زيادة حالات الإصابة بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، أسباب زيادة أعداد المصابين بفيروس (كورونا) في فلسطين، مشيراً إلى أن 80% من الحالات المصالة بالفيروس، تأتي متأخرة جداً.

وقال الشخرة، لإذاعة (صوت فلسطين)، إن ذلك يؤدي إلى دخول المصاب لقسم العناية الخفيفة، ثم جهاز التنفس الصناعي، موضحاً أن هناك مشكلة في عدم خضور المواطنين المصابين للمراكز الصحية لمتابعة العلاج، ولا يأتون للطواقم الصحية إلا في أسوء حالاتهم.

وبين أن الأعداد متزايدة لعدم الالتزام لغاية اللحظة من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية، لافتاً إلى أن فلسطين مقبلة على موسم جديد، سيسبب ارتفاع الإصابات أكثر وأكثر، قائلاً: "نتمنى من المواطنين الالتزام، حتى لا تزداد الإصابات والوفيات ودخولها إلى المستشفيات.

وقال :"نحن كوزارة صحة، عملنا كل أساليب التوعية والتثقيف سواء عبر الإذاعات وتلفزيون فلسطين والمنشورات وتوزيعها على كافة المواطنين، وبث الفيديوهات الذي تؤدي إلى توعية المواطن للخروج من هذه الأزمة والتعامل مع الفيروس حتى الإنسان لا يصاب، وإذا كان مصاباً يتوجه إلى أقرب مركز صحي".

وتابع :"نحن مقبلون على موسم الخريف والشتاء، تتلطف درجات الحرارة، بالأيام والسنين العادية كان هناك إصابات بالأنفلونزا بشكل كبير جداً سواء بالأنفلونزا العادية، أو كل أنواعها التي يمكن أن يُصاب بها الانسان، وهذا سيسبب لنا الجهد الكبير بالمستقبل القريب".

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