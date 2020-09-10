أمريكا تُقرر رسمياً تخفيض قواتها بالعراق لـ 3000

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رام الله - دنيا الوطن

قررت الولايات المتحدة رسمياً، تخفيض عدد أفراد قواتها في العراق من 5200 إلى 3 آلاف في وقت تصطدم خطوات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الإصلاحية، بتمرد الفصائل المسلحة المقربة من إيران مع تواصل الهجمات، التي تستهدف المصالح الأميركية والغربية.



وفي خطوة متوقعة، أعطى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تعهد عام 2016 بإنهاء الحروب، موافقته الرسمية على تخفيض قواته في العراق من 5200 إلى ثلاثة آلاف خلال شهر أيلول/سبتمبر الجاري، وفق وكالة (رويترز).



وأكد قائد القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، الجنرال كينيث ماكينزي من بغداد أمس، أن القرار جاء بعد الاعتراف بالتقدم الكبير للقوات العراقية، والتشاور والتنسيق مع حكومتها وشركاء التحالف الدولي.



وقال ماكينزي: "نواصل توسعة برامج دعم قدرات شريكنا، لتمكين القوات العراقية بما يسمح لنا بتقليص وجودنا".



وتزامن القرار الأميركي مع إعلان الحكومة الألمانية، أنها تعتزم خفض عدد جنودها في العراق إلى 500 جندي، ولاحقاً، قال الناطق باسم العمليات المشتركة العراقية، تحسين الخفاجي: إن تخفيض القوات الأميركية، يأتي في إطار جدول زمني معد سابقاً بين بغداد و"التحالف".



وكان ترامب أكد أثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي، آب/ أغسطس الماضي، وعده بسحب القوات الأميركية.



ويتصاعد التوتر حالياً بين إيران وواشنطن، التي تسعى لإعادة فرض جميع العقوبات الأممية، التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية قبل إبرام "الاتفاق النووي".



وتمثل الخطوة الأميركية، استجابة جزئية لقرار البرلمان العراقي الذي صوت مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي لمصلحة إخراج القوات الأجنبية، بعد قتل واشنطن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد (فيلق القدس) الإيراني قاسم سليماني.