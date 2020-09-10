دولي

ترامب: أنقذت ملايين الأمريكيين من فيروس (كورونا)

ترامب: أنقذت ملايين الأمريكيين من فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا تحمل مسؤولية ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في بلاده، وأعرب عن ثقته في أنه لولا تصرفات إدارته "لتوفي الملايين بسبب المرض".

وقال ترامب للصحفيين: "أغلقنا البلاد وقمنا بذلك بشكل فعال للغاية، ونفذنا العمل اللازم. لقد عرفنا هذا المرض الرهيب مع العالم بأسره"، وفق (روسيا اليوم). 

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أعتقد أننا ومن أي موقع، نفذنا عملا لا يصدق". ومن جديد قام ترامب بتحميل الصين مسؤولية ما جرى. وقال إن "المرض خرج من الصين، وذهب إلى أوروبا وحول العالم. لم يكن ينبغي لكل ذلك أن يحدث".

وكان الصحفي المعروف بوب وودوارد من "واشنطن بوست"، كتب في كتابه الجديد "Rage"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف بأنه يعلم أن فيروس كورونا المستجد كان خطيرا، لكنه رغم ذلك قلل مرات كثيرة من خطورة الفيروس. وخلال تعليقه على ذلك، قال ترامب إنه لم يكن يرغب بإثارة الذعر في البلاد.

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