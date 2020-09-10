دولي

الحرس الثوري يصدر بياناً بشأن الإساءة للرسول محمد

الحرس الثوري يصدر بياناً بشأن الإساءة للرسول محمد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علق الحرس الثوري الإيراني، على الرسوم الكاريكاتورية للنبي "محمد" التي نشرتها مجلة فرنسية، ووصفها بـ"المخطط الصهيوأميركي" لحرف أذهان العالم عن المؤامرات الجارية في منطقة غرب آسيا.

وجاء في البيان: "إن فشل الاستكبار والصهيونية في سياساتهما المعادية ضد الأمة الإسلامية وبقاء سيناريوهاتهما المتسلسلة بتراء في إثارة التخويف من الاسلام، دفع قادة الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني الإرهابيين إلى وضع مخططات جديدة وفاشلة مسبقا، لتكريس الغفلة والتحريف لدى الرأي العام العالمي وخاصة لدى الإمة الاسلامية، تجاه ما يمر في هذه الأيام في منطقة غرب آسيا الاستراتيجية"، وفق وكالة (سبوتنك). 

وأضاف البيان: "إن إعادة المجلة الفرنسية الإساءة للنبي الأعظم (ص)، تعد حلقة في سلسلة المؤامرات الجديدة لأعداء الأمة الإسلامية في الظروف التاريخية الخطيرة الراهنة، والتي تزامنت مع رفع الستار عن تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني وبين حكام بعض الدول العربية"، حسبما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية.

ولفت البيان الى أن "الإساءة للنبي الأعظم (ص) جاءت بذريعة حرية الرأي، في حين أن مجرد التفكير والتشكيك بموضوع الهولوكوست يعد جريمة لا تغتفر في فرنسا".

وتابع أن "عناد وحقد الشبكة الصهيوأميركية ضد العالم الإسلامي، والذي تخفيه خلف شعارات حقوق الانسان وحري الرأي المخادعة، تزيد من عبء وضرورة مسؤولية الشعوب والحكومات الإسلامية في عدم الغفلة ولو للحظة في مواجهة المخططات الغربية والصهيونية الشيطانية المشؤومة التي تحاك للإسلام والأمة".

وأعلنت الصحيفة الأسبوعية الفرنسية الساخرة "شارلي إيبدو"، الأسبوع الماضي، إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية المثيرة للجدل للنبي "محمد" بمناسبة بدء محاكمة المتواطئين في الهجوم، الأمر الذي أثار استهجان عدد من الدول والمؤسسات الإسلامية.

أخبار ذات صلة

ترامب: أنقذت ملايين الأمريكيين من فيروس (كورونا)

ترامب: أنقذت ملايين الأمريكيين من فيروس (كورونا)

الكونجرس الأمريكي يدرس تجريد الرئيس الصيني من منصبه

الكونجرس الأمريكي يدرس تجريد الرئيس الصيني من منصبه

(كورونا) حول العالم: عدد الوفيات بالفيروس يتخطى 900 ألف حالة

(كورونا) حول العالم: عدد الوفيات بالفيروس يتخطى 900 ألف حالة

فرنسا: تسجيل ثاني أعلى زيادة يومية بإصابات (كورونا) منذ بدء الجائحة

فرنسا: تسجيل ثاني أعلى زيادة يومية بإصابات (كورونا) منذ بدء الجائحة

إسرائيل: تبادل خطير بالاتهامات بين نتنياهو والمستشار القانوني للحكومة

إسرائيل: تبادل خطير بالاتهامات بين نتنياهو والمستشار القانوني للحكومة

موقع أمريكي: واشنطن تعتزم دعوة وزراء وسفراء عرب لحضور حفل توقيع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

موقع أمريكي: واشنطن تعتزم دعوة وزراء وسفراء عرب لحضور حفل توقيع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

قناة إسرائيلية: رجال أعمال إماراتيون يستثمرون بفريق بيتار القدس

قناة إسرائيلية: رجال أعمال إماراتيون يستثمرون بفريق بيتار القدس

إسرائيل: استمرار الارتفاع بإصابات فيروس (كورونا) ووزارة المالية ترفض الإغلاق الشامل

إسرائيل: استمرار الارتفاع بإصابات فيروس (كورونا) ووزارة المالية ترفض الإغلاق الشامل

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابا من مخيم عايدة في بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابا من مخيم عايدة في بيت لحم

كوشنر: الفلسطينيون رفضوا مقترحاً تفصيلياً قدمناه لإقامة دولة لهم

كوشنر: الفلسطينيون رفضوا مقترحاً تفصيلياً قدمناه لإقامة دولة لهم

قلقيلية: إطلاق حملة تبرعات لإسناد القطاع الصحي بمواجهة جائحة (كورونا)

قلقيلية: إطلاق حملة تبرعات لإسناد القطاع الصحي بمواجهة جائحة (كورونا)

شاهد: قناة لبنانية تشن هجوماً كبيراً على حماس بسبب زيارة هنية وقيادي بالحركة يرد

شاهد: قناة لبنانية تشن هجوماً كبيراً على حماس بسبب زيارة هنية وقيادي بالحركة يرد

مجمع عدوان يتعامل مع أول حالة ولادة مشتبه إصابتها بفيروس (كورونا)

مجمع عدوان يتعامل مع أول حالة ولادة مشتبه إصابتها بفيروس (كورونا)

المالكي يكشف تفاصيل ما حدث باجتماع الجامعة العربية ويرد على قرقاش

المالكي يكشف تفاصيل ما حدث باجتماع الجامعة العربية ويرد على قرقاش

الديمقراطية: بيان وزراء الخارجية مخيب للآمال وخطوة خطيرة نحو تفكيك المنظومة العربية

الديمقراطية: بيان وزراء الخارجية مخيب للآمال وخطوة خطيرة نحو تفكيك المنظومة العربية

مؤسسة القدس الدولية: ندعو حركة حماس والأحرار بمنع العدوان القادم على الاقصى

مؤسسة القدس الدولية: ندعو حركة حماس والأحرار بمنع العدوان القادم على الاقصى

منوعات

شاهد ما فعله موظف أجنبي بموظفة سعودية في المكان الذي يعملان به وفجر غضباً

شاهد ما فعله موظف أجنبي بموظفة سعودية في المكان الذي يعملان به وفجر غضباً

صورة: أيتن عامر تحقق حلم &#34;الوزن المثالي&#34; بعد عامين من الكفاح

صورة: أيتن عامر تحقق حلم "الوزن المثالي" بعد عامين من الكفاح

بعد ظهورها بالمايوه: أروى تُغضب الجمهور بجرأة فستانها وطريقة جلوسها

بعد ظهورها بالمايوه: أروى تُغضب الجمهور بجرأة فستانها وطريقة جلوسها

شاهد: دينا ترقص على أغنية &#34;بالبنط العريض&#34; في البحر

شاهد: دينا ترقص على أغنية "بالبنط العريض" في البحر

عائلة كارداشيان تعلن توقف برنامجها بعد 14 عاماً

عائلة كارداشيان تعلن توقف برنامجها بعد 14 عاماً

شاهد: اليسا وأصاله يثيرون غضب الإماراتيين بسبب &#34;فلسطين&#34;

شاهد: اليسا وأصاله يثيرون غضب الإماراتيين بسبب "فلسطين"

شاهد: فيفي عبده في وصلة رقص جديدة تحية للعراق

شاهد: فيفي عبده في وصلة رقص جديدة تحية للعراق

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بملامحها الشبيهة لـ&#34;ميغان ماركل&#34;

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بملامحها الشبيهة لـ"ميغان ماركل"

شاهد: بعد قطيعة لسنوات.. قضية غسيل الأموال تصالح نهى نبيل وحليمة بولند

شاهد: بعد قطيعة لسنوات.. قضية غسيل الأموال تصالح نهى نبيل وحليمة بولند

شاهد: شقيقة مودل روز تنافسها برقصة &#34;لقيت الطبطبة&#34;

شاهد: شقيقة مودل روز تنافسها برقصة "لقيت الطبطبة"

عربي

السودان: لبينا كل الشروط لإزالتنا من قائمة الإرهاب الأمريكية

السودان: لبينا كل الشروط لإزالتنا من قائمة الإرهاب الأمريكية

صحيفة: آلاف الإسرائيليين يحجزون رحلات إلى الإمارات

صحيفة: آلاف الإسرائيليين يحجزون رحلات إلى الإمارات

وزراء الخارجية العرب يجددون تمسكهم بمبادرة السلام العربية

وزراء الخارجية العرب يجددون تمسكهم بمبادرة السلام العربية

دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي تصدر توجيهات للفنادق لتوفير أطعمة خاصة باليهود

دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي تصدر توجيهات للفنادق لتوفير أطعمة خاصة باليهود