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ترامب يشكر زعيم عربي بسبب إسرائيل

ترامب يشكر زعيم عربي بسبب إسرائيل
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاد دير، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحث في اتصال هاتفي مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، قضايا الأمن الإقليمي وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، كما وجه له الشكر.

وأضاف المتحدث: "أكد الرئيس ترامب على أهمية الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي المعلن عنها يوم 13 آب/ أغسطس، والتي تم التوصل إليها بوساطة أمريكية"، وفق وكالة (سبوتنك).

كما ناقش الزعيمان سبل تعزيز الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان، وشكر ترامب سلطان عمان على تعليق مسقط الداعم للاتفاق الإسرائيلي الإماراتي.

وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، في 13 آب/ أغسطس الماضي، التوصل إلى "اتفاق سلام" بين دولتي الإمارات وإسرائيل، وبدء تطبيع العلاقات في المجالات المختلفة.

وفيما قالت أبو ظبي إن الاتفاق يعني تعليق خطط تل أبيب لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية، فقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ماضية في خطط ضم أراض في الضفة الغربية.

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