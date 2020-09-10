التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه نجران

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية، اليوم الخميس، اعتراض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثيون باليمن باتجاه مدينة نجران السعودية.



ونقلت وكالة "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران".



وكان المتحدث باسم الجيش اليمني، التابع لجماعة "أنصار الله"، قد قال إن قواته ستواصل ضرب أهداف حيوية سعودية، في حال استمرت المملكة في حصار بلاده.



ونقلت قناة "المسيرة" عن العميد يحيى سريع، متحدث القوات المسلحة، قوله "القوات المسلحة تواصل عملياتها باتجاه مطار أبها الدولي وكلما استمر العدوان والحصار استمرت عملياتنا وتوسعت".



وكان سريع قد أعلن، في وقت سابق، أن "سلاح الجو المسير تمكن من استهداف مواقع عسكرية حساسة داخل مطار أبها الدولي وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".