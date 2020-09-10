شؤون فلسطينية

الهباش للجامعة العربية: فلسطين تقاتل وحدها وستنتصر بإذن الله

الهباش للجامعة العربية: فلسطين تقاتل وحدها وستنتصر بإذن الله
محمود الهباش
رام الله - دنيا الوطن
علق قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، على قرار جامعة الدول العربية الأخير، متساءلاً عن مدى تخلي جامعة الدول العربية اليوم عن فلسطين؟.

وقال الهباش، عبر صفحته الرسمية بفيسبوك: "هل تخلت جامعة الدول العربية اليوم عن فلسطين، وانحازت إلى جانب إسرائيل في موقفها من التطبيع العربي معها؟".

وأضاف الهباش: "هل انتصر المال السياسي المغمس بالذل على الأخلاق والكرامة العربية، حين لم تستطع الجامعة العربية أن تدين الخروج على الموقف العربي التاريخي الرافض للتطبيع مع دولة الاحتلال، قبل إنهاء احتلالها للأرض العربية؟".

وأكد الهباش أن "فلسطين اليوم تبقى تقاتل وحدها في مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني، الساعي للهيمنة على الشرق الأوسط، وسوف تنتصر بإذن الله، ولو بعد حين".

وقالت الجامعة العربية، الأربعاء، إن الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة لم يتوصل لتوافق حول مشروع القرار الفلسطيني لرفض الاتفاق على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

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