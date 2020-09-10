السودان: لبينا كل الشروط لإزالتنا من قائمة الإرهاب الأمريكية

رئيس الوزراء السوداني

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رام الله - دنيا الوطن

شدد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، على أن بلاده لبت جميع الشروط المطلوبة لإزالة اسمها من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.



وقال حمدوك في مقابلة شبكة (سكاي نيوز): "الحكومة الانتقالية ورثت هذه المشكلة، عن نظام عمر البشير، ونحن نعمل عليها بصبر".



ويرى رئيس الوزراء السوداني أن الخرطوم ستصل إلى النهاية في هذا الملف الشائك خلال وقت "ليس ببعيد"، مؤكداً أنه بحث الأمر مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال زيارته إلى العاصمة السودانية في أغسطس/آب الماضي.



وأشار حمدوك إلى أن الاتفاق الذي وقعته الحكومة السودانية مع فصائل مسلحة "يشكل مدخلا إلى تحقيق السلام الشامل".



وأتم حمدوك بأن "ثمة سعادة بهذه المرحلة الأولى، لكن المطلوب هو البناء عليها حتى تشمل الحركات التي لم تنضم بعد إلى اتفاق السلام".