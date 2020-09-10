أبوظبي تُصدر تعميماً لكل فنادقها بشأن طعام "الكوشر" اليهودي

وأعلن الرئيس الأمريكي في 13 من آب/أغسطس الجاري، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وقال مسؤولون إن الاتفاق جاء عقب محادثات استغرقت 18 شهرا.





رام الله - دنيا الوطنأصدرت سلطات إمارة أبو ظبي تعميماً لجميع فنادقها بإدراج الطعام اليهودي الحلال (الكوشر)، ضمن خياراتها، استعدادا لاستقبال سياح إسرائيليين.وأرسلت دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي التعميم المكتوب إلى مديري جميع الفنادق في العاصمة الإماراتية، وفق (روسيا اليوم).وقالت الرسالة إنه "انطلاقا من التزام الدائرة بضمان توفير أطعمة معينة لجميع الزوار والسياح في إمارة أبو ظبي، يرجى من جميع المنشآت الفندقية بتضمين خيارات طعام الكوشر في قوائم خدمة الغرف وجميع منافذ المأكولات والمشروبات في منشآتهم".وطلبت الدائرة من جميع الفنادق "الحصول على شهادة كوشر للتعامل مع وجبات الكوشر وتخصيص منطقة في جميع المطابخ لتحضير طعام الكوشر".كما طلبت "تسمية عناصر قائمة الكوشر بعلامة / مرجع واضح ومرئي برمز يمكن التعرف عليه يشير إلى موافق للشريعة اليهودية، وفقا للشهادة التي تم الحصول عليها".وقبل أيام، قال حساب "إسرائيل بالعربية" إنه تم منح ترخيص رسمي من "الجهات الحاخامية المختصة" لمطعم يهودي حلال في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.وأضاف الحساب أنه بالرغم من أن افتتاح المطعم "خطوة صغيرة"، لكن لها "مدلولات كبيرة" بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.وأشار الحساب إلى أن تبادل الزيارات واستقبال السياح ورجال الأعمال أصبح "قاب قوسين أو أدنى".