ازدياد تأثير الموجة شديدة الحرارة بمعظم مناطق فلسطين

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن تأثير الموجة شديد الحرارة سيزداد على البلاد، اليوم الخميس، ويكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق.





وأوضحت الدائرة، أنه سيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثمانية درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الجمعة: يتراجع تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد؛ لتصبح أقل حدة مع استمرار الجو حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



السبت: يستمر تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد مع استمرار الجو حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



رام الله - دنيا الوطن