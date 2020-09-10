(كورونا) حول العالم: عدد الوفيات بالفيروس يتخطى 900 ألف حالة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

تخطى إجمالي وفيات فيروس (كورونا) في العالم فجر اليوم الخميس، 900 ألف وفاة، وفق إحصائية لوكالة الأنباء الفرنسية.



وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تسجيلاً للوفيات الناجمة عن الوباء بتسجيلها 190.478 وفاة، تليها البرازيل (127.464 وفاة) ثم الهند (73.890 وفاة) فالمكسيك (68.484 وفاة).



ووفق الإحصائية، فقد راح ضحية الوباء، 900.052 شخصاً في العالم من أصل 27.711.866 شخصاً أصيبوا بفيروس (كورونا).