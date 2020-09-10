دولي

فرنسا: تسجيل ثاني أعلى زيادة يومية بإصابات (كورونا) منذ بدء الجائحة

فرنسا: تسجيل ثاني أعلى زيادة يومية بإصابات (كورونا) منذ بدء الجائحة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فرنسا يوم الأربعاء، ثاني أعلى زيادة يومية بإصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، وذلك منذ بدء الجائحة في البلاد.

يأتي ذلك بعدما تم تسجيل 8577 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما أعلنت السلطات الصحية في البلاد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا، إلى 344101.

كما زاد عدد من توفوا بالمرض 30 حالة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 30794 بعد أن زادت الوفيات 38 يوم الثلاثاء. 

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