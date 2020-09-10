إسرائيل: تبادل خطير بالاتهامات بين نتنياهو والمستشار القانوني للحكومة





وأضاف خلال جلسة عقدتها كتلة (ليكود) البرلمانية: أنه تم هذا الأسبوع الكشف عن تشويش سير التحقيق وأفعال خطيرة أخرى في النيابة والشرطة، وتبين أن أحد المحققين الكبار في الشرطة كان في حالة تناقض المصالح عندما كان يعمل على الملفات الجنائية المحاكة ضده، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وتطرق نتنياهو إلى حادثة أم الحيران، حيث قال: إن النيابة العامة منعت التحقيق في الملف، بعد أن تم وصف يعقوب أبو القيعان الذي قتل خلال الحادث بإرهابي، إلا أن النيابة لم تتح التحقيق في هذه القضية.



وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بفتح ملف تحقيق مستقل في هذه القضية، إذ أنه لا يمكن الاعتماد على النيابة أن تقوم بذلك .



وبدوره دحض المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي ماندلبليت بشدة، اتهامات نتنياهو، متهماً إياه بترويج الأكاذيب، وأضاف أنه لا أساس من الصحة لمزاعم نتنياهو، بأن النيابة جزمت أن يعقوب ابو القيعان كان إرهابياً، وعليه فإن مزاعم نتنياهو حول محاولة مغرضة للمساس به من قبل النيابة عارية عن الصحة تماماً.





وأكد أن الحادثة المأساوية في أم الحيران لا علاقة لها بملفات رئيس الوزراء، وأن ادعاءات نتنياهو بهذا الخصوص ما هي إلا محض كذب وافتراء والهدف منها تزع الشرعية عن جهاز فرض سلطة القانون والقرارات بشأن ملفات نتنياهو الجنائية.



ومع ذلك أوضح مندلبليت أن موقفه بالنسبة لعجز رئيس الوزراء عن أداء منصبه لم يتغير، وأنه لا يعتبر أن نتنياهو ملزم بترك منصبه لهذا السبب.





رام الله - دنيا الوطنكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مساء أمس، حملته على الشرطة والنيابة العامة، متهماً مسؤولين كبار فيها باتخاذ القرارات لاعتبارات سياسية مع "تشويه العدالة والحق من أجل إسقاط رئيس وزراء من اليمين".