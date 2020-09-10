شؤون فلسطينية

كوشنر: الفلسطينيون رفضوا مقترحاً تفصيلياً قدمناه لإقامة دولة لهم

كوشنر: الفلسطينيون رفضوا مقترحاً تفصيلياً قدمناه لإقامة دولة لهم
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال غاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، دونالد ترامب: إن الأسبوع المقبل "سنشهد توقيع الاتفاق بين إسرائيل والإمارات، بحضور قادة من البلدين والرئيس ترامب".

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (سكاي نيوز) عربية: أننا "قدمنا مقترحاً تفصيلياً لإقامة دولة فلسطينية وافقت عليه إسرائيل ورفضه الفلسطينيون"، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يدركون الشروط التي يمكن أن ندفع الإسرائيليين للتفاوض بشأنها.

وتابع كوشنر: "ما قمنا به خلال الخطة هو الحفاظ على حل الدولتين عبر الحد من ضم إسرائيل للمزيد من الأراضي".

وكانت وسائل إعلام أمريكية قالت يوم الأربعاء: إن البيت الأبيض، يعتزم دعوة وزراء خارجية وسفراء العديد من الدول العربية، لحضور حفل توقيع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، الأسبوع المقبل، لإظهار الدعم العربي للاتفاق.

ووفق موقع (Axios) الأمريكي، فإنه لا يزال من غير الواضح، عدد الدول العربية التي سترسل ممثلين عنها.

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