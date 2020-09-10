شاهد: قناة لبنانية تشن هجوماً كبيراً على حماس بسبب زيارة هنية وقيادي بالحركة يرد

وقال مذيع البرنامج، رياض طوق في بداية حلقة يوم الأربعاء: "كيف يكون هناك عرض عسكري مسلح في مخيم عين الحلوة، خلينا ننسى (كورونا)، وننسى أنه إذا انصابت المخيمات، لا يمكن أن يستوعب النظام الصحي اللبناني الإصابات الكبيرة في المخيمات".

وتساءل: ما الفائدة من هذا العرض العسكري لبنانياً وفلسطينياً، لا سيما بعد تهديد إسرائيل بضم الضفة الغربية؟ مضيفا: أن ساحة النضال الفلسطيني في الأرضي المحتلة".





وتابع: إذا كانت زيارة هنية رسالة، هي رسالة لمن، هل رسالة للأمريكيين للتفاوض مع إيران، وهل لبنان يتحمل بوضعه الحالي أن يكون صندوقاً للبريد في هذا الصراع الإقليمي؟





وتساءل: هل هذا تحد للفرنسيين هذا الاستقبال الذي يلعبون دور رأس الحربة في مواجهة توسع تركيا في شرق المتوسط؟





وقال: لماذا تحدث هنية عن الصواريخ وتطويرها والتي تصل إلى تل أبيب من عين الحلوة، ولم يتحدث عن ذلك في غزة؟





من جهته، رد القيادي في حركة حماس، بلبنان، رأفت مرة على هذا الهجوم، وذلك في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).





وقال مرّة: إن "حركة حماس موجودة في لبنان وتعمل في جميع المخيمات الفلسطينية في لبنان، ولها حضورها السياسي والشعبي"، مشيراً إلى أن "مشروعها متعلق بمقاومة الاحتلال والتحرير وعودة اللاجئين وهي ضمانة للأمن والاستقرار والسلم الأهلي، ومنفتحة في علاقاتها مع جميع القوى اللبنانية والفلسطينية".



وأضاف: من السهل أن يجلس محلل في استديو ويوجه الاتهامات لحماس دون أن يطلع على نهج حماس أو مشروعها.. يمارس التحليل السياسي لخدمة جهات يعمل معها ويخاطب الغرائز ويؤجج الفتن".



وقال مرّة: "بدك تناقش زيارة هنية لبيروت ومواقف هنية.. كان لازم يكون عندك في الاستديو ضيف من حماس..أين الرأي الآخر.. أين حرية التعبير.. قاعدين ثلاثة أشخاص تحللوا لوحدكن".



وشدد القيادي في حركة حماس على أن "الاختلاف مفهوم.. لكن أن يصل الأمر بمقدم برنامج باسم الشعب، أن ينقل ما كتبه أحدهم في تغريدة يدعي فيها أن هنية أخرج معه في موكبه أحد أهم المطلوبين من مخيم عين الحلوة.. فهذا كذب وادعاء وسخافة وانحطاط مهني قذر".



وأضاف: "أقترح أن تغيروا اسم برنامجكم من باسم الشعب إلى باسم الفتنة أو باسم الانهيار المهني أو باسم الكذب القبيح.. هاجمتم زيارة هنية دون الاستماع لأي رأي من حماس أو رأي فلسطيني.. قاعدين ثلاث نواحات تنوحو...شلال من الكذب"، وفق تعبيره.





يشار إلى أن هنية وصل في الأول من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، إلى لبنان، في زيارة استمرت عدة أيام، شارك من خلالها باجتماع "الأمناء العامون" للفصائل الفلسطينية والذي عقد يوم الخميس الماضي.





وتخلل ذلك زيارة هنية لمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، حيث كان في استقباله حشد كبير ومسلح، من أنصار حركة حماس في المخيم.





وقال: لمصلحة من إن هذا المشهد أعاد للناس ذاكرة تفلت السلاح الفلسطيني في لبنان، الذي كسرت ظهر لبنان، ما المصلحة من تورط لبناني والانخراط في تحالف إيراني قطري تركي مستجد؟، وفق تعبيره.