موقع أمريكي: واشنطن تعتزم دعوة وزراء وسفراء عرب لحضور حفل توقيع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

ووفق موقع (Axios) الأمريكي، فإنه لا يزال من غير الواضح، عدد الدول العربية التي سترسل ممثلين عنها.





يشار إلى أن حفل التوقيع على معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، يستضيفه البيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل، سيتم



وفيما يتعلق باجتماع جامعة الدول العربية، الذي عقد برئاسة فلسطين يوم الأربعاء، قال الموقع إن الفلسطينيين تلقوا ضربة قوية، بعد فشلهم في إقناع وزراء خارجية جامعة الدول العربية بالمصادقة على قرار ينتقد اتفاق التطبيع الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.



وتابع: أن هذا تطور غير عادي، حيث أن على مدى عقود، كان يصادق وزراء خارجية جامعة الدول العربية، على كل مشروع قرار يطرحه الفلسطينيون.

