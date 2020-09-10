شؤون فلسطينية

مجمع عدوان يتعامل مع أول حالة ولادة مشتبه إصابتها بفيروس (كورونا)

مجمع عدوان يتعامل مع أول حالة ولادة مشتبه إصابتها بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
تعامل مجمع عدوان الطبي التابع للمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية بمحافظة شمال غزة مع أول حالة ولادة مشتبه إصابتها بفيروس (كورونا) مساء الأحد الماضي ، حيث تمت الولادة بالطريقة الأمنة حسب البروتوكل المعد مسبقاً لكيفية التعامل مع حالات الولادة بالطرقة الأمنة في ضل تفشي جائحة (كورونا).

بدوره أوضح مدير مجمع عدوان الطبي العقيد أحمد الكحلوت أنه تم تجهيز مكان خاص للولادات الأمنة للحالات المشتبه إصابتها بفيروس (كورونا) وكذلك التي تحتاج لعمليات قيصرية منوهاً لإمداد قسم الولادة بالمجمع بجميع الإحتياجات اللازمة من مستلزمات وأجهزة طبية .

وأشار الكحلوت لتدريب كافة الطواقم الطبية العاملة بمجمع عدوان وبالذات العاملة بقسم الولادة على كيفية التعامل الأمن مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس (كورونا) المستجد.

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