دولي

قناة إسرائيلية: رجال أعمال إماراتيون يستثمرون بفريق بيتار القدس

قناة إسرائيلية: رجال أعمال إماراتيون يستثمرون بفريق بيتار القدس
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة (i24news) الإسرائيلية، عن مصادر إماراتية، أن رجال أعمال إماراتيين، يعتزمون الاستثمار بفريق بيتار القدس، مجموعة كرة القدم الإسرائيلية، المعروفة بمواقف مشجعيه اليمينية. 

وبحسب القناة، فمن المعروف أيضاً رفض مشجعي الفريق رؤية لاعبين عرب أو مسلمين، ضمن أعضاء المجموعة، بالوقت الذي فيه مالك المجموعة موشيه حوجج، يسعى جاهداً لإحداث تغيير جذري في هذه المواقف العنصرية، التي عرفت بها مجموعة المشجعين المعروفة باسم (لا فاميليا) وتحويلهم إلى مجموعة متسامحة أكثر. 

ووفقاً للمصادر، فإنه من المفترض، أن يتم خلال الأيام القادمة إجراء سلسلة لقاءات بين المستثمرين الإماراتيين وحوجج، وفي حال تم ابرام الاتفاق، فإنه سيكون أول استثمار إماراتي بمجال الرياضة في إسرائيل، بحسب القناة.

ويشار إلى انه جرى قبل عدة أسابيع، عقد اتفاق سلام بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتلا ذلك، زيارة وفد من القيادة السياسية الإسرائيلية، برفقة جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن أنه سيتوجه إلى واشنطن، لتوقيع اتفاق التطبيع مع الإمارات، والذي سيتم يوم الثلاثاء المقبل.

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