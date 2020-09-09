شؤون فلسطينية

قرقاش: كان لدينا اتفاق بشأن القرار العربي حول فلسطين وفرصة مهمة ضاعت على الفلسطينيين

قرقاش: كان لدينا اتفاق بشأن القرار العربي حول فلسطين وفرصة مهمة ضاعت على الفلسطينيين
أنور قرقاش
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، إنه حتى صباح اليوم، كان لدينا اتفاق بشأن القرار العربي حول فلسطين، مشيراً إلى أن "لغة الشجب أفسدت مسودة القرار العربي".

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (العربية)، أن "فرصة مهمة ضاعت على الإخوان الفلسطينيين"، مؤكداً أن الكل أجمع على القرار العربي، باستثناء الإخوة، وفق تعبيره.

وشدد قرقاش على أن بلاده متمسكة دوماً بدولة فلسطينية، وفق مبادرة السلام العربية، مضيفاً: أنه سيكون لدينا أدوات عدة لدعم الموقف الفلسطيني مستقبلاً.

وقال: علينا تبني أنماط تفاوض مختلفة عن الماضي، مشيراً إلى أن إدارة الملف مع إسرائيل بيد الفلسطينيين، و"نطمح لدولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد قرقاش على أن الموقف الإماراتي، عكسته مسودة القرار العربي، مؤكداً أن الاتفاق مع إسرائيل قرار سيادي، وليس موجهاً ضد أحد.

وكانت قناة (الميادين) نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها: إن منظمة التحرير الفلسطينية، كانت هددت قبل يومين بالانسحاب من جامعة الدول العربية.

وأضافت، أن السلطة الفلسطينية، كانت تقدمت إلى الجامعة العربية بمشروع قرار يدين الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي، مشيرة إلى أن الدول التي رفضت المشروع الفلسطيني، هي: دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والمغرب والسودان.

وبحسب المصادر، فإن الإمارات، تقدمت بمشروع بديل، وحظي بموافقة الدول نفسها، الرافضة للمشروع الفلسطيني، مضيفة أن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات هدد بانسحاب فلسطين من الجامعة، إن تبنت المشروع الإماراتي.

وقالت: إن تهديد عريقات، جاء خلال اتصاله بوزراء خارجية مصر والأردن والسعودية، لافتة إلى أن لبنان والعراق والجزائر وتونس، اتخذوا موقف الحياد من مشروع القرار الإماراتي.

وشددت المصادر على أنه تم سحب المشروع الإماراتي، وتعهدت مصر والأردن والسعودية، بإصدار بيان يستند إلى المشروع الفسلطيني، مؤكدة أنه لم يصدر اليوم، بيان يستند إلى المشروع الفلسطيني، وفق التعهد المصري الأردني السعودي.

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