(الميادين): الإمارات تقدمت بمشروع بديل وعريقات هدد بانسحاب فلسطين من الجامعة العربية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت قناة (الميادين) عن مصادر دبلوماسية قولها: إن منظمة التحرير الفلسطينية، كانت هددت قبل يومين بالانسحاب من جامعة الدول العربية.



وأضافت، أن السلطة الفلسطينية، كانت تقدمت إلى الجامعة العربية بمشروع قرار، يدين الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي، مشيرة إلى أن الدول، التي رفضت المشروع الفلسطيني، هي دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر والأردن والمغرب والسودان.



وبحسب المصادر، فإن الإمارات، تقدمت بمشروع بديل، وحظي بموافقة الدول نفسها الرافضة للمشروع الفلسطيني، مضيفة أن

أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات هدد بانسحاب فلسطين من الجامعة، إن تبنت المشروع الإماراتي.



وقالت: إن تهديد عريقات، جاء خلال اتصاله بوزراء خارجية مصر والأردن والسعودية، لافتة إلى أن لبنان والعراق والجزائر وتونس، اتخذوا موقف الحياد من مشروع القرار الإماراتي.



وشددت المصادر على أنه تم سحب المشروع الإماراتي، وتعهدت مصر والأردن والسعودية، بإصدار بيان يستند إلى المشروع الفسلطيني، مؤكدة أنه لم يصدر اليوم بيان يستند إلى المشروع الفلسطيني، وفق التعهد المصري الأردني السعودي.