شؤون فلسطينية

مفوض (أونروا): الوكالة تحتاج 338 مليون دولار حتى نهاية العام للاستمرار بخدماتها

مفوض (أونروا): الوكالة تحتاج 338 مليون دولار حتى نهاية العام للاستمرار بخدماتها
رام الله - دنيا الوطن
أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، أن الوكالة بحاجة ملّحة إلى مبلغ 338 مليون دولار أمريكي، على المدى القريب، وبنهاية العام الجاري، منها 200 مليون دولار لموازنتها البرامجية، بالإضافة إلى 95 مليون دولار للاستجابة للمناشدة الخاصة بـ (كورونا) المستجد، فضلاً عن 43 مليون دولار من أجل سوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل أساسي؛ ليتسنى لها الاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية والنقدية، لمليون لاجئ فقير في غزة وأكثر من 400 ألف في سوريا ولبنان.

ونبه لازاريني في كلمة وجهها اليوم الأربعاء، إلى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته 154، التي عقدت عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) برئاسة دولة فلسطين إلى أن عدم تلقي الأموال اللازمة، سيؤثر على الخدمات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقال: "إن لم نتمكن من تنفيذ ولايتنا لعدم كفاية الموارد، فلن يكون أمامي من خيار سوى العودة إلى الجمعية العامة للحصول على التوجيه، بشأن أي جزء من الولاية، ترغب في إيلائه الأولوية، مضيفاً: إنه بمقدرونا سوياً تجنب هذا، وبدعمكم السخي المستمر سنساعد بشكل جماعي في الحفاظ على الإحساس بالحياة الطبيعية وبالقابلية على التنبؤ والاستقرار في أوساط لاجئي فلسطين، وداخل المنطقة".

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