شؤون فلسطينية

عائلة القدوة تصدر بياناً بشأن التصريحات الأخيرة لأرملة الرئيس الراحل ياسر عرفات

عائلة القدوة تصدر بياناً بشأن التصريحات الأخيرة لأرملة الرئيس الراحل ياسر عرفات
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت عائلة القدوة، عائلة الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، بياناً بخصوص التصريحات الأخيرة لأرملته، سها الطويل.

وقالت العائلة في البيان: إن التصريحات غير المسؤولة التي أطلقتها سها الطويل، زوجة الرئيس الراحل ياسر عرفات، بحق القيادة السياسية للشعب الفلسطيني، مرفوضة جملة وتفصيلاً لأنها لا تنسجم مع ثقافة وأدبيات وأخلاق عائلة عرفات القدوة.

وفيما يلي نص البيان:

قال تعالي (يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهاله فتصبحوا علي ما فعلتم ناديمين).

رحم الله الشهيد القائد ياسر عرفات الزعيم التاريخي للشعب الفلسطيني بما قدم لشعبة ووطنة طوال أكثر من 50 عاماً من أجل الحفاظ علي القضية الفلسطينية راسخة ومتجذرة في وجدان وضمير الغالبية العظمي من الرؤساء والملوك والأمراء في معظم دول العالم.

إن التصريحات غير المسؤولة التي أطلقتها سها الطويل زوجة الرئيس الراحل ياسر عرفات بحق القيادة السياسية للشعب الفلسطيني مرفوضة جملة وتفصيلا لأنها لا تنسجم مع ثقافة وأدبيات وأخلاق عائلة عرفات القدوة لذلك نؤكد علي الحقائق التالية:

- سها الطويل لم تحصل علي موافقة من عائلة عرفات القدوة للتحدث باسمها عبر وسائل الإعلام.

- سهي الطويل تستغل اسم زوجها الشهيد القائد ياسر عرفات للتحدث باسم الشعب الفلسطيني مستغله مكانة ورمزية الشهيد ياسر عرفات في ضمير ووجدان الشعب الفلسطيني.

- تؤكد عائلة عرفات القدوة احترامها المطلق لجميع القرارات السياسية الصادرة عن جميع الدول، لأن ذلك يعتبر شأناً داخلياً لا علاقة للدول الأخري بهذه القرارات.

- تؤكد عائلة عرفات القدوة  احترامها وتقديرها والتزامها بجميع القرارات الصادرة عن القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس.

- ترفض عائلة عرفات القدوة بشكل مطلق حرق علم أو صورة أي ملك أو رئيس أو أمير في الميادين العامة لفلسطين.

- تتمني عائلة عرفات القدوة توحيد الجهود الفتحاوية من أجل النهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني إجلالا واكراما لروح المؤسسين للحركة وعلي رأسهم الشهيد القائد ياسر عرفات والشهيد خليل الوزير والشهيد صلاح خلف

تتمني عائلة عرفات القدوة لشعبنا الفلسطيني العظيم أن ينعم بالأمن والرخاء والاستقرار.

وكانت سها عرفات قالت في مقابلة مع قناة (العربية): إنه "عندما يحرق علم دولة عربية كالإمارات، وتحرق رموز الدولة في وطني فلسطين، لذلك خرجت بصفتي أعتذر باسم الشرفاء باسم هذا الشعب، لا أرضى أن يحرق أي علم عربي، "لا علم قطر، ولا الشيخ محمد بن زايد، أو الملك سلمان".

وأضافت: أرفض هذه الطريقة السوقية في التعامل، و"الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، نستطيع أن نختلف، خاصة وأن الرئيس محمود عباس أعلن أنه غير مقتنع بهذه الخطوة، وقال ذلك في تصريح سياسي محترم، و"لكن الباقي خونوني وخونوا الإمارات".

وشددت عرفات على أن إسرائيل سعيدة بانسلاخ الفلسطينيين من دولة عربية، وأن يتم إحراق علمها في القدس.

وأضافت: أبو مازن قال كلمته بإنه ضد الاتفاق، ولكن هناك أزمة قيادة في الصف الثاني.

وكانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، طالبت سهى عرفات، في وقت سابق، بالابتعاد عن الخوض في تفاصيل السياسة ومتغيراتها، احتراماً لتاريخ أبو عمار.

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