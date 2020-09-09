شؤون فلسطينية

حماس: رفض الجامعة للمشروع الفلسطيني يؤكد تخليها عن دورها وواجبها تجاه فلسطين

حماس: رفض الجامعة للمشروع الفلسطيني يؤكد تخليها عن دورها وواجبها تجاه فلسطين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسقاط المجلس الوزاري للجامعة العربية، الذي عُقد اليوم الأربعاء 9-9-2020، لاعتماد المشروع الفلسطيني، فيما يتعلق باتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، وبرعاية أمريكية. 

وأشارت الحركة في بيان لها، إلى أن ذلك يؤكد تخلي الجامعة العربية عن دورها وواجبها تجاه فلسطين وقضيتها، من خلال تبرير عقد اتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، بينما الاحتلال يتمادى في قمعه وإجراءاته، منوهة في الوقت ذاته، إلى أن القدس تتعرض للتهويد والضفة للتقطيع والاستيطان، والقطاع للحصار، والمناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948 لترانسفير، من خلال قانون القومية، بالإضافة إلى عمليات القتل والتشريد، وإنكار حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، بينما الجامعة، تغطي على مواقف حكام الإمارات.

وقالت الحركة في بيانها: "إن رفض الجامعة العربية القرار الفلسطيني على الضعف الذي يعتريه، لا يُفسر إلا أنه إمعان في تكريس الاحتلال من خلال التغطية والشد على أيادي حكام الإمارات، وتخلياً واضحاً من الجامعة العربية عن موقفها في قمة بيروت، الذي اشترط الحقوق الفلسطينية قبل التطبيع، ونسفاً لمبرر وجودها الذي قام على أساس الدفاع عن القضايا العربية في مواجهة المخاطر الخارجية، وفي مقدمتها احتلال فلسطين، وتنازُلاً منها عن الدور الذي أوكل إليها".

وأكدت الحركة على موقفها الثابت والواضح في تجريم التطبيع وعرابيه، معتبرة ذلك طعناً في ظهر الشعب الفلسطيني وخيانة لقضيته، داعية الجامعة العربية إلى التراجع الفوري عن هذه الخطوة، التي تشكل انتكاسة لمواقف الجامعة، ومبررات وجودها.

وناشدت، الشعوب العربية لرفض هذه الخطوة، والضغط على حكوماتهم للتراجع عنها، لما يترتب عليه من مخاطر على الحقوق العربية والفلسطينية في المنطقة، وفتح شهية العدو للمزيد من القتل والتهويد والتوسع والاستيطان.

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