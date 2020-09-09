مجدلاني: رفض جامعة الدول العربية لإدانة التطبيع سابقة تاريخية وتشجيع للتطبيع المجاني



وتابع الجامعة العربية اليوم تثبت انها لا تملك قرارها واستقلاليتها،بل يحكمها المال السياسي والضغوط الامريكية ،لذلك فشلت في هذا القرار .



وأكد انه اليوم تعطي الجامعة الضوء الأخضر لمزيد من اتفاقيات التطبيع المجاني والهرولة نحو الاحتلال .



وقال لقد سجلت جامعة الدول العربية سابقة تاريخية لسلام مجاني ووقفت مع الاحتلال ضد الشعب العربي الفلسطيني الذي سلبت ارضه وشرد شعبه.

رام الله - دنيا الوطناعتبر الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إسقاط مشروع قرار فلسطيني رافض لاتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، قدم للجامعة العربية ،بمثابة مباركة لهذا الاتفاق والتخلي بشكل غير مباشر عن مبادرة السلام العربية.وقال مجدلاني القضية الفلسطينية العادلة التي يدعمها العالم اجمع في وجه اخر احتلال،يتخلى الاشقاء العرب عن دعمها والوقوف لجانب شعبها الذي مازال يعاني ومن ويلات وجرائم الاحتلال.