دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي تصدر توجيهات للفنادق لتوفير أطعمة خاصة باليهود





وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أصدرت توجيهاً جديداً للفنادق في المدينة، داعية إياهم لتوفير أطعمة (الكوشر)، "الطعام الموافق للشريعة اليهودية".





يأتي ذلك بعد نحو شهر من التوصل لاتفاق برعاية أمريكية، يتضمن تطبيعاً في العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.





ومن المقرر أن يستضيف البيت الأبيض، الثلاثاء المقبل، حفل توقيع معاهدة السلام بين الجانبين، حيث سيحضر وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.





رام الله - دنيا الوطنأصدرت دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، توجيهات للفنادق لتوفير أطعمة خاصة لليهود، توطئة لبدء زيارة وفود وإسرائيليين لدولة الإمارات العربية المتحدة.