شؤون فلسطينية

"الخارجية": خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا حول العالم جميعها في (اميركا).

وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى 5917، فيما لم تسجل أيه وفيات جديدة لليوم الثالث على التوالي، في حين استقر عدد الوفيات عند 247 حالة وفاة، بينما حالات التعافي 2010 حالات.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، وفق بيان للخارجية، بتسجيل خمس اصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في متشغين، ليرتفع عدد الاصابات إلى 3577 إصابة، فيما لم تسجل اية حالة وفاة لليوم السادس على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 74 حالة.

وفي سياق آخر، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء، بمغادرة دفعة ثانية من المواطنين والطلبة الأحباب الى جمهورية مصر العربية، وكذلك بمغادرة دفعة جديدة من الأحباب العالقين في الوطن إلى الإمارات العربية المتحدة للالتحاق باسرهم واعمالهم، حيث كان السفير أحمد الديك صباح هذا اليوم في وداع الاحباب المغادرين.

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