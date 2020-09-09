إسرائيل: استمرار الاتفاع بإصابات فيروس (كورونا) ووزارة المالية ترفض الإغلاق الشامل

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، بتسجيل

3499 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.

وأضافت: أن عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل، ارتفع إلى 140,658، بينهم 478 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات 1053.





وجاءت هذه المعارضة في رسالة بعثت بها تيرنير إلى منسق (كورونا)، روني غامزو والمدير العام لوزارة الصحة حيزي ليفي.





وقالت تيرنير في رسالتها: إن كلفة فرض إغلاق شامل ستكون باهظة على الاقتصادي الإسرائيلي وقد تصل إلى خمسة إلى ستة مليارات أسبوعياً.



كما من شأن هذا الإغلاق أن يؤدي إلى فصل مئات الآلاف من المستخدمين ودخولهم دائرة البطالة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



تعتبر الوزارة ان الاقتصاد الإسرائيلي بات يتكيف مع الوضع الاستثنائي في ظل الفيروس ولا يجوز اغلاقه كلياً، هذا ومن المقرر ان يناقش (كابينيت كورونا) غداً إمكانية فرض إغلاق شامل، وأفيد انه قد يتم التصويت على هذا الاقتراح .



هذا وقد حمل رئيس المعارضة يائير لابيد بشدة على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قائلا: إن الأخير يعتني بشؤونه القضائية فقط وليس بالأزمة الخطيرة - الصحية والاقتصادية التي تمر بها الدولة.

من جهتها، أعربت المديرة العامة لوزارة المالية، كيرين تيرنير عن معارضتها الشديدة لفرض إغلاق شامل على المرافق في إسرائيل بغية الحد من انتشار (كورونا).، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).