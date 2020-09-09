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الصحة الأردنية: تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سُجِّلت في الأردن، اليوم الأربعاء، 78 إصابة بفيروس (كورونا) المستجدّ، منها 77 حالة محليّة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الأردن إلى 2659 حالة، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة حول الفيروس.

وتوزعت الإصابات على النحو التالي: 55 في عمّان (منها (47) حالة مخالطة لمصابين سابقين، و(8) حالات تحت الاستقصاء)، 13 في الكرك، 4 في مأدبا، 3 في الزرقاء، حالتان في البلقاء، وحالة واحدة خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

كما تم تسجيل 34 حالة شفاء من الفيروس، (2) في مستشفى الأمير حمزة، و(28) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(4) في مستشفى الملكة علياء.

كما كشف الموجز عن إجراء (9765) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (925234) فحصاً.

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