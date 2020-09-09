شؤون فلسطينية

رام الله: مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في حادث سير

رام الله: مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في حادث سير
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي شخصان مصرعهما مساء اليوم، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرون بحادث سير، وقع في منطقة "عيون الحرامية" شمالي رام الله.

وذكر المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن حادث تصادم بين مركبتين وقع في منطقة "عيون الحرامية" شمالي رام الله، وعلى إثره نتج عنه خمس إصابات، منها اثنتان وصفت  بالخطيرة والحرجة جداً، نقلوا إلى المجمع الطبي وأعلن الأطباء فور وصولهما عن وفاتهما .

وأكد أن الشرطة باشرت التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث، وتم إبلاغ النيابة العامة لاستكمال الإجراءات .

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