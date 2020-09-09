المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية: يتعذر على بنيامين نتنياهو أداء مهام منصبه

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رام الله - دنيا الوطن

كشف موقع صحيفة (هآرتس)، أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي ماندلبليت يجري مشاورات، مساء اليوم الأربعاء، بخصوص الحاجة إلى اعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفي رأيه أنه لا يوجد خيار سوى إعلان حبسه.



ورأى مندلبليت، أنه يتعذر على نتنياهو أداء مهام منصبه، بسبب تضارب المصالح واستخدامه صلاحيات منصبه في صالحه الخاص.



وذكرت صحيفة (هآرتس) و(القناة 13) الإسرائيلية، أن مندلبليت قد يرغم نتنياهو على التنحي في حال تبين أنه يستغل منصبه للإضرار بالمؤسسة القانونية في ظل التحقيقات الجارية بحقه.



وحسب (هآرتس) أجرى مندلبليت مساء اليوم، مشاورات مع كبار المسؤولين في الجهاز القضائي، حول ضرورة الإعلان عن "تعذر قيام نتنياهو بمهامه رئيسا للحكومة الإسرائيلية".



وفقًا لما أورد موقع (هآرتس)، يعتقد ماندلبليت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يجب أن يدخل السجن حسب قوله بسبب استغلاله لمكانته في صراعات شخصية.



ويرى أن سلوكه يثير تضاربًا خطيرًا في المصالح بين كونه رئيسًا للوزراء ووضعه كمتهم جنائي.



وأوضح الموقع حدوث تغيير جوهري في موقف ماندلبليت عما قاله الأسبوع الماضي في مؤتمر قانوني إنه لا ينبغي سجن رئيس الوزراء.