تيسير خالد: جامعة الدول العربية تؤبن اليوم دورها وميثاقها





وقال خالد: "كنا نعرف أن جامعة الدول العربية ليست في مستوى الاحداث التي تعصف بالمنطقة . وقد جاء اجتماعها اليوم على مستوى وزارء الخارجية يؤكد ذلك ، فالجامعة تكلمت اليوم بلغة مزدوجة ، من جهة رفضت مشروع القرار الفلسطيني الذي طالب بإدانة التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي ومن جهة ثانية وربما لرفع العتب والحرج أكدت تمسكها بما يسمى مبادرة السلام العربية . جامعة الدول العربية قامت اليوم بتأبين دورها وميثاقها".



رام الله - دنيا الوطنعلق تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي على نتائج اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم، بعض رفضها مشروع قرار فلسطيني بإدانة التطبيع الاماراتي الإسرائيلي.