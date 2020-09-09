عاجل

  • فرنسا: تسجيل 8577 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

  • بريطانيا: تسجيل ارتفاع جديد في إصابات فيروس (كورونا) عند 2659

  • المغرب: تسجيل 2157 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و26 وفاة

  • لبنان: تسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وخمس حالات وفاة

دولي

منظمة الصحة العالمية تعلق على قرار تعليق تجارب لقاح (أسترازينيكا) ضد (كورونا)

منظمة الصحة العالمية تعلق على قرار تعليق تجارب لقاح (أسترازينيكا) ضد (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة الصحة العالمية، في تعليقها على قرار وقف شركة (أسترازينيكا) التجارب على لقاح ضد فيروس (كورونا)، إن "هذا الأمر ليس نادر الحدوث، والشيء الرئيسي في تطوير الدواء هو السلامة".

وفي وقت سابق تم الإبلاغ عن تعليق التجارب السريرية للقاح (أسترازينيكا) ضد فيروس (كورونا)، بسبب تأثير محتمل غير مرغوب فيه ظهر على أحد المشاركين في تجربة اللقاح في بريطانيا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال متحدث باسم شركة (أسترازينيكا) إن تعليق الاختبارات أمر روتيني وضروري في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أنه لم يعرف بعد إلى متى سيستمر تعليق التجارب السريرية.


أخبار ذات صلة

صحيفة إسرائيلية: هناك نقطة ضعف ظهرت باتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات

صحيفة إسرائيلية: هناك نقطة ضعف ظهرت باتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات

(هآرتس): ماندلبليت يجري مشاورات لحبس نتنياهو

(هآرتس): ماندلبليت يجري مشاورات لحبس نتنياهو

رئيس الوزراء الإثيوبي يكشف سبب إنجاز عملية بناء سد النهضة

رئيس الوزراء الإثيوبي يكشف سبب إنجاز عملية بناء سد النهضة

فرنسا: منح الضوء الأخضر لخفض مدة الحجر الصحي لمصابي (كورونا) لسبعة أيام

فرنسا: منح الضوء الأخضر لخفض مدة الحجر الصحي لمصابي (كورونا) لسبعة أيام

أمريكا: وفيات (كورونا) تتجاوز حاجز الـ190 ألف حالة

أمريكا: وفيات (كورونا) تتجاوز حاجز الـ190 ألف حالة

شاهد: ماكرون أصيب بنوبة سعال أثارت مخاوف من حوله

شاهد: ماكرون أصيب بنوبة سعال أثارت مخاوف من حوله

شاهد: الرئيس الفرنسي يصاب بنوبة سعال تثير مخاوف من حوله

شاهد: الرئيس الفرنسي يصاب بنوبة سعال تثير مخاوف من حوله

3500 إصابة بفيروس (كورونا) في &#34;إسرائيل&#34; خلال 24 ساعة

3500 إصابة بفيروس (كورونا) في "إسرائيل" خلال 24 ساعة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: جامعة الدول العربية تؤبن اليوم دورها وميثاقها

تيسير خالد: جامعة الدول العربية تؤبن اليوم دورها وميثاقها

بحوافز تشجيع الاستثمار.. لجنة وزارية تعتمد الأغوار منطقة ذات أولوية

بحوافز تشجيع الاستثمار.. لجنة وزارية تعتمد الأغوار منطقة ذات أولوية

سلفيت: تسجيل 10 حالات جديدة بفيروس (كورونا) وتمديد إغلاق قرية &#34;سرطة&#34;

سلفيت: تسجيل 10 حالات جديدة بفيروس (كورونا) وتمديد إغلاق قرية "سرطة"

محافظة أريحا: قرار إداري بإغلاق قرية الجفتلك ومنع كافة أشكال التجمعات

محافظة أريحا: قرار إداري بإغلاق قرية الجفتلك ومنع كافة أشكال التجمعات

قلقيلية: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

قلقيلية: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

الاحتلال يقرر تأجيل محاكمة الأسير عمر البرغوثي حتى 23 من سبتمبر الجاري

الاحتلال يقرر تأجيل محاكمة الأسير عمر البرغوثي حتى 23 من سبتمبر الجاري

وليد العوض: مؤسسة جامعة الدول العربية أصرت على الانزلاق نحو تبرير التطبيع

وليد العوض: مؤسسة جامعة الدول العربية أصرت على الانزلاق نحو تبرير التطبيع

اشتية: سيأتي يوم يتمنى فيه الطالب أن يدرس في الجامعات الحكومية

اشتية: سيأتي يوم يتمنى فيه الطالب أن يدرس في الجامعات الحكومية

منوعات

صورة: أيتن عامر تحقق حلم &#34;الوزن المثالي&#34; بعد عامين من الكفاح

صورة: أيتن عامر تحقق حلم "الوزن المثالي" بعد عامين من الكفاح

بعد ظهورها بالمايوه: أروى تُغضب الجمهور بجرأة فستانها وطريقة جلوسها

بعد ظهورها بالمايوه: أروى تُغضب الجمهور بجرأة فستانها وطريقة جلوسها

شاهد: دينا ترقص على أغنية &#34;بالبنط العريض&#34; في البحر

شاهد: دينا ترقص على أغنية "بالبنط العريض" في البحر

عائلة كارداشيان تعلن توقف برنامجها بعد 14 عاماً

عائلة كارداشيان تعلن توقف برنامجها بعد 14 عاماً

شاهد: اليسا وأصاله يثيرون غضب الإماراتيين بسبب &#34;فلسطين&#34;

شاهد: اليسا وأصاله يثيرون غضب الإماراتيين بسبب "فلسطين"

شاهد: فيفي عبده في وصلة رقص جديدة تحية للعراق

شاهد: فيفي عبده في وصلة رقص جديدة تحية للعراق

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بملامحها الشبيهة لـ&#34;ميغان ماركل&#34;

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بملامحها الشبيهة لـ"ميغان ماركل"

شاهد: بعد قطيعة لسنوات.. قضية غسيل الأموال تصالح نهى نبيل وحليمة بولند

شاهد: بعد قطيعة لسنوات.. قضية غسيل الأموال تصالح نهى نبيل وحليمة بولند

شاهد: شقيقة مودل روز تنافسها برقصة &#34;لقيت الطبطبة&#34;

شاهد: شقيقة مودل روز تنافسها برقصة "لقيت الطبطبة"

شاهد: أقصر زيجات المشاهير العرب.. بعضها لم يتجاوز ساعات قليلة

شاهد: أقصر زيجات المشاهير العرب.. بعضها لم يتجاوز ساعات قليلة

عربي

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) الجديدة تحت الـ800 حالة لليوم الخامس

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) الجديدة تحت الـ800 حالة لليوم الخامس

إصابة وزير الخارجية اللبناني بفيروس (كورونا)

إصابة وزير الخارجية اللبناني بفيروس (كورونا)

انفجار قرب القصر الرئاسي بالعاصمة الصومالية

انفجار قرب القصر الرئاسي بالعاصمة الصومالية

أبو الغيط: مبادرة السلام العربية لا تزال الخطة الأساس المتفق عليها عربيا

أبو الغيط: مبادرة السلام العربية لا تزال الخطة الأساس المتفق عليها عربيا