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الصحة السعودية: إصابات (كورونا) الجديدة تحت الـ800 حالة لليوم الخامس

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) الجديدة تحت الـ800 حالة لليوم الخامس
رام الله - دنيا الوطن
لليوم الخامس على التوالي، سجلت السلطات الصحية في السعودية أقل من 800 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض (كوفيد-19)، عن رصد 775 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 781 إصابة في اليوم السابق، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وارتفعت حصيلة ضحايا (كوفيد-19) في المملكة خلال  اليوم الأخير بواقع 28 حالة وفاة، مقابل 30 وفاة أمس.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 323012، بما في ذلك 4165 حالة وفاة و19881 حالة نشطة، منها 1386 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 720 مريضا للشفاء من (كوفيد-19) في المملكة منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 298966 شخصا.

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