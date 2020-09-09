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شؤون فلسطينية

بحوافز تشجيع الاستثمار.. لجنة وزارية تعتمد الأغوار منطقة ذات أولوية

بحوافز تشجيع الاستثمار.. لجنة وزارية تعتمد الأغوار منطقة ذات أولوية
منطقة الأغوار
رام الله - دنيا الوطن
أقرت لجنة وزارية، اليوم الأربعاء، الحدود المقترحة لمنطقة الأغوار بما يشمل الحدود الموسعة، كمناطق ذات أولوية في عقود حوافز تشجيع الاستثمار.

وعقدت اللجنة، التي تضم وزراء: الاقتصاد خالد العسيلي والحكم المحلي مجدي صالح والزراعة رياض العطاري والعمل نصري أبو جيش، اجتماعا في مقر هيئة تشجيع الاستثمار برام الله، ناقش خلاله المناطق ذات الأولوية في هذه العقود.

كما حددت اللجنة دعم كافة المناطق المسماة "ج" كأولوية لدى الحكومة، بالإضافة الى إقرار آلية تحديد مواقع المشاريع من خلال لجنة فنية مشتركة ما بين الهيئة وإدارة نظم المعلومات الجغرافية في وزارة الحكم المحلي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ويأتي عمل اللجنة تنفيذا لتوجهات الحكومة بدعم وتشجيع الاستثمار في مناطق الأغوار والمناطق المسماة "ج"، وانسجاما مع استراتيجية الهيئة في تذليل العقبات المتعلقة بتشجيع الاستثمار في هذه المناطق ذات الأولوية.

واطلعت اللجنة على الخرائط الخاصة بتصنيف الأماكن المذكورة، واستمعت الى مقترحات الإدارة التنفيذية لهيئة تشجيع الاستثمار حول تصنيف التجمعات، والآليات المقترحة لتحفيز الاستثمار في المناطق المستهدفة، وآلية تنسيق الجهود بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لتذليل أية عقبات مرتبطة بإنشاء وتشغيل المشاريع الاستثمارية في هذه المناطق.

عقود حزم الحوافز هي من الأدوات المنافسة في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني على مستوى المنطقة، حيث توفر مرونة في إصدار تسهيلات تخدم قطاع معين أو منطقة جغرافية أو مشروع استراتيجي، لغايات تحفيز الفئة المستهدفة نحو رفع الاداء، وزيادة الانتاج، والتصدير، وخلق فرص عمل، ونقل تكنولوجيا أو تطبيق معايير دولية للحفاظ على البيئة أو توليد طاقة بديلة.

وشددت اللجنة على أهمية ضمان تنفيذ مشاريع استثمار في المناطق المستهدفة، ومراجعة الأشكال القانونية للمشاريع فيها، بما يضمن استمرار ونمو أنشطة الاعمال لما لها من دور ريادي في بسط السيادة وخلق فرص عمل ونقل المعرفة وتنويع الاستثمارات وتطوير كافة القطاعات الإنتاجية بما فيها القطاع الصناعي، والصناعات الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والسياحة، بالإضافة لتطوير أداء العمل المتصل بالهيئات المحلية والمكاتب الفرعية للمؤسسات.

وطلبت اللجنة من هيئة تشجيع الاستثمار الشروع تنفيذ الحملات الخاصة بتطبيق إطار الحوافز المقترح.

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